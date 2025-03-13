Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили о включении в «стоп-лист» представителей Совета Европы

МИД: в стоп-лист внесены представители Совета Европы с антироссийской позицией
close
Global Look Press

В российский «стоп-лист» были внесены отдельные представители структур Совета Европы, отметившиеся антироссийской активностью. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ о 16-м пакете антироссийских санкций Евросоюза.

«Враждебные акции против Российской Федерации не останутся без ответа. Россия, несмотря ни на что, продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка», — говорится в заявлении.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. В перечень вошли глава армейской разведки КНДР генерал-лейтенант Ли Чхан Хо и высокопоставленный член Генерального штаба КНДР генерал-майор Син Гым Чхоль.

13 марта представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что представители стран Евросоюза не обсуждают смягчение санкций, а рассматривают новый пакет.

Ранее Союз журналистов России осудил санкции ЕС против СМИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами