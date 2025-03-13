В МИД РФ заявили о включении в «стоп-лист» представителей Совета Европы

МИД: в стоп-лист внесены представители Совета Европы с антироссийской позицией

В российский «стоп-лист» были внесены отдельные представители структур Совета Европы, отметившиеся антироссийской активностью. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ о 16-м пакете антироссийских санкций Евросоюза.

«Враждебные акции против Российской Федерации не останутся без ответа. Россия, несмотря ни на что, продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка», — говорится в заявлении.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. В перечень вошли глава армейской разведки КНДР генерал-лейтенант Ли Чхан Хо и высокопоставленный член Генерального штаба КНДР генерал-майор Син Гым Чхоль.

13 марта представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что представители стран Евросоюза не обсуждают смягчение санкций, а рассматривают новый пакет.

Ранее Союз журналистов России осудил санкции ЕС против СМИ.