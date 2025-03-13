Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России рассказали о визитах послов Германии и Дании

МИД РФ: визиты послов ФРГ и Дании в Москву прошли в рамках рабочих контактов
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Послы Германии и Дании посетили министерство иностранных дел России в четверг, 13 марта, в рамках рабочих встреч. Об этом сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Это рабочие контакты», — отметили в дипломатическом ведомстве в ответ на запрос о визитах послов на Смоленскую площадь.

До этого сообщалось, что посол Дании в Москве Йеспер Вар и его немецкий коллега Александр Ламбсдорф посетили МИД России. Отмечается, что на данный момент оба дипломата уже покинули здание российского внешнеполитического ведомства.

На днях МИД РФ, комментируя митинг в Берлине против политики России, посоветовал Германии оценить возможные последствия поддержки террористов.

В феврале здание российского МИД посетила посол США в России Линн Трейси. Она заявила о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой вопреки разногласиям.

Ранее Путин назначил нового посла в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами