В МИД России рассказали о визитах послов Германии и Дании

МИД РФ: визиты послов ФРГ и Дании в Москву прошли в рамках рабочих контактов

Послы Германии и Дании посетили министерство иностранных дел России в четверг, 13 марта, в рамках рабочих встреч. Об этом сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Это рабочие контакты», — отметили в дипломатическом ведомстве в ответ на запрос о визитах послов на Смоленскую площадь.

До этого сообщалось, что посол Дании в Москве Йеспер Вар и его немецкий коллега Александр Ламбсдорф посетили МИД России. Отмечается, что на данный момент оба дипломата уже покинули здание российского внешнеполитического ведомства.

На днях МИД РФ, комментируя митинг в Берлине против политики России, посоветовал Германии оценить возможные последствия поддержки террористов.

В феврале здание российского МИД посетила посол США в России Линн Трейси. Она заявила о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой вопреки разногласиям.

Ранее Путин назначил нового посла в США.