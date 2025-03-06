В МИД РФ посоветовали Германии оценить риски поддержки террористов

Россия советует Германии оценить возможные последствия поддержки террористов по типу «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК), заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Взаимодействуя с ней [организацией], Берлин играет с огнем, а этот огонь может легко перекинуться на Германию. Настоятельно рекомендуем германской стороне оценить риски, сопряженные с поддержкой подобных структур», — сказала дипломат, напомнив, что лидеру РДК Денису Капустину запрещен въезд в ФРГ.

В ноябре Капустина и актера Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненным срокам по делу о вторжении в Брянскую область. Как установило следствие, Капустин летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — в составе вооруженной группы осуществил нападение на Брянскую область. Основателю РДК вменяли совершение преступлений, предусмотренных более чем 10 статьями УК.

В марте в Берлине прошел митинг против политики России. РДК принимали в нем активное участие.

Ранее силовики задержали вологодского политика по делу о пропаганде РДК.