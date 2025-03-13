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Посол Дании в Москве посетил МИД РФ

Посол Дании в Москве покинул МИД России после необъявленного визита
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Посол Дании в Москве Йеспер Вар посетил МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

Детали незапланированного визита на данный момент неизвестны, однако сообщается, что в 16:00 Вар уже отъехал от здания МИД в посольском автомобиле.

Сообщается также, что здание МИД также посетил посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф. На момент публикации он также уже уехал, цели его визита также остаются неясными.

В феврале здание российского МИД посетила посол США в России Линн Трейси. Она заявила о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой вопреки разногласиям.

До этого президент России Владимир Путин назначил нового посла России в США. Должность занял Александр Дарчиев.

Ранее Дарчиев уже возглавлял российское дипломатическое представительство, но в Канаде. Он был российским послом в Оттаве с октября 2014 года по январь 2021 года.

Ранее посла Молдавии вызвали в МИД России.

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