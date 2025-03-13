В военной форме Путина увидели сигнал к продолжению СВО

Появление российского лидера Владимира Путина в военной форме указывает на готовность России достичь всех целей спецоперации военными средствами. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Эксперт назвал появление президента на совещании в Курской области в военной форме символичным жестом.

«Мне кажется, он подчеркивает решимость президента добиться выполнения задач спецоперации военным путем», — сказал Суслов.

По его мнению, таким образом Путин послал сигнал Соединенным Штатам и администрации Трампа о том, что Москва при необходимости готова достичь своих целей военным путем и не пойдет на прекращение огня без серьезных для себя гарантий.

12 марта Путин посетил Курскую область впервые с момента вторжения ВСУ. Он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова и поставил задачу как можно скорее освободить регион от украинских военных. Совещание главы государства с военными проходило в одном из пунктов управления Курской группировкой. Путин на нем был одет в военную форму. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков назвал появление Путина в военной форме «сигналом решимости».