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В военной форме Путина увидели сигнал к продолжению СВО

Политолог Суслов: военная форма Путина говорит о готовности продолжать СВО
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РИА Новости/POOL

Появление российского лидера Владимира Путина в военной форме указывает на готовность России достичь всех целей спецоперации военными средствами. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Эксперт назвал появление президента на совещании в Курской области в военной форме символичным жестом.

«Мне кажется, он подчеркивает решимость президента добиться выполнения задач спецоперации военным путем», — сказал Суслов.

По его мнению, таким образом Путин послал сигнал Соединенным Штатам и администрации Трампа о том, что Москва при необходимости готова достичь своих целей военным путем и не пойдет на прекращение огня без серьезных для себя гарантий.

12 марта Путин посетил Курскую область впервые с момента вторжения ВСУ. Он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова и поставил задачу как можно скорее освободить регион от украинских военных. Совещание главы государства с военными проходило в одном из пунктов управления Курской группировкой. Путин на нем был одет в военную форму. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков назвал появление Путина в военной форме «сигналом решимости».

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