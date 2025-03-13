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Песков назвал появление Путина в военной форме «сигналом решимости»

Песков: Путин в форме — сигнал решимости поскорее освободить Курскую область
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РИА Новости

Появление президента России Владимира Путина в военной форме — это «сигнал решимости», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Комментарий опубликован в Telegram-канале корреспондента «России 1».

«Это, скорее, сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков», — заявил Песков.

В Кремле надеются, что в самое ближайшее время можно будет «вздохнуть спокойно в этом плане», поскольку, как доложили в Генштабе, операция находится в заключительной стадии, добавил пресс-секретарь.

12 марта Путин посетил Курскую область впервые с момента вторжения ВСУ. Он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова и поставил задачу как можно скорее освободить регион от украинских военных. Совещание главы государства с военными проходило в одном из пунктов управления Курской группировкой. Путин на нем был одет в военную форму. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил появление Путина в военной форме «сигналом Западу».

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