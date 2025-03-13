Лукашенко рассказал о планах по встрече с американцами в Москве

Лукашенко заявил, что не собирается встречаться с представителями США в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается встречаться с представителями США в Москве. Об этом белорусский лидер сообщил журналистам перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Нет, я не собираюсь с ними контактировать. Хотя, еще раз подчеркиваю, мы всегда с ними поддерживали контакты — определенные ведомства. А в данном случае чего нам встречаться? Нет никакого смысла… Мы согласуем сейчас позицию», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что сейчас отношения Минска и Москвы с Вашингтоном стали «чуть-чуть лучше, чем было когда-то».

До этого Лукашенко заявил, что на Россию нельзя нажать по вопросу урегулирования украинского кризиса, поэтому Соединенные Штаты нажали на Киев. Белорусский лидер объяснил, что у Вашингтона нет плана по конфликту на Украине. По его словам, Белый дом зондирует почву.

Ранее Лукашенко оценил предложение о 30-дневном перемирии на Украине.