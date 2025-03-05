Посла Молдавии вызвали в МИД России

Послу Молдавии в России Лилиану Дарию вручили ноту с требованием объяснить непринятие верительных грамот посла РФ в Молдавии со стороны президента Майи Санду. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«Выражено недоумение тем, что у чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Озерова, прибывшего в страну в октябре 2024 года, президент Молдавии до сих пор не приняла верительные грамоты в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — сообщили в МИД.

Дарию был вручен текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием разъяснения причин нарушения конвенции молдавской стороной.

В МИД Молдавии ранее заявили о расторжении соглашения с Россией о функционировании культурных центров. После этого российское посольство в Кишиневе осудило решение молдавских властей о закрытии Русского дома, назвав его поспешным и противоречащим двусторонним соглашениям.

Ранее стало известно, что оппозиция Молдавии будет добиваться отставки президента Санду.