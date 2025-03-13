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Сирийская арабская республика сохранит свое название

Комиссия Сирии сохранила название государства — Сирийская арабская республика
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Shutterstock

Комиссия по объявлению проекта конституции Сирии приняла решение сохранить прежнее название государства: Сирийская арабская республика. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы остановились на прежнем названии государства — Сирийская арабская республика, религия президента ислам, и исламская юриспруденция является основной законодательства», — сообщила комиссия.

С момента начала вооруженного конфликта в Сирии некоторые оппозиционные силы предлагали переименовать государство. Так, предлагалось убрать слово «арабская» из названия.

До этого агентство SANA сообщало, что новые власти Сирии объявили пятилетний переходный период, в ходе которого будет действовать переходная конституция.

Временный президент Сирии Ахмед Аш-Шараа подписал конституционную декларацию на переходный период. Документ будет являться правовой основой Сирии на данный промежуток времени.

Ранее в Сирии сторонники Асада атаковали казарму с военными.

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