В Сирии сторонники Асада атаковали казарму с военными

SANA: в сирийской Латакии произошло нападение на казарму

Группа сторонников бывшего президента Сирии Башара Асада попыталась атаковать казарму в провинции Латакия. Об этом сообщило агентство SANA, ссылаясь на источник в министерстве обороны, подчиняющемся новым властям страны.

По информации источника, конфликт разгорелся у входа на территорию военного объекта. Охрана смогла предотвратить нападение и задержала четверых нападавших.

6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, поддерживающими новое сирийское руководство, и подразделениями, лояльными Асаду. Наиболее интенсивные бои разгорелись в городе Джебла, где проживает алавитское население — религиозное меньшинство, к которому относится семья экс-президента.

10 марта власти сообщили о завершении операции в этих регионах и нейтрализации формирований сторонников Асада.

По последним данным, с начала конфликта на западе Сирии потери среди вооруженных сил составили 250 человек, среди мирного населения — 900.

Ранее «Хезболла» опровергла сообщения о причастности к событиям в сирийской Латакии.