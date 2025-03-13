В Сирии обозначили сроки переходного периода

Новые власти Сирии объявили пятилетний переходный период, в ходе которого будет действовать соответствующая конституция. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Среди новых положений — право в Сирии будет основано на шариате, при этом президент страны (исключительно мусульманин) получит полномочия в назначении членов конституционного суда. Однако парламент Сирии также будет наделен правом отстранять временного президента от власти.

До этого временный президент Сирии Ахмед Аш-Шараа подписал конституционную декларацию на переходный период.

6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, поддерживающими новое сирийское руководство, и подразделениями, лояльными Асаду. Наиболее интенсивные бои разгорелись в городе Джебла, где проживает алавитское население — религиозное меньшинство, к которому относится семья экс-президента.

10 марта власти сообщили о завершении операции в этих регионах и нейтрализации формирований сторонников Асада. По последним данным, с начала конфликта на западе Сирии потери среди вооруженных сил составили 250 человек, среди мирного населения — 900.

Ранее «Хезболла» опровергла сообщения о причастности к событиям в сирийской Латакии.