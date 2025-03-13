В Кремле высказались о возможной встрече Путина с Уиткоффом

Кремль своевременно проинформирует о том, состоится ли личная встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, который прилетел в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мы своевременно проинформируем», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что контакты российской стороны с американской запланированы на четверг, 13 марта. Однако деталями он не стал делиться, призвав не забегать вперед.

13 марта самолет, на борту которого находился Стив Уиткофф, приземлился в московском аэропорту Внуково. Борт Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 мск пересек границу между Латвией и РФ.

До этого в Белом доме заявили, что главная цель поездки спецпосланника США в Россию — убедить Москву подписать соглашение о 30-дневном прекращении огня, на которое уже согласилась Украина после переговоров с американской делегацией в Джидде. В Белом доме выразили надежду, что Россия тоже согласится это сделать.

Ранее в США высказались о наказании для РФ в случае отказа от прекращения огня.