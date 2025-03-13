СМИ рассказали, какая мирная сделка ждет Украину

Украину неизбежно ждет мирное соглашение по урегулированию конфликта, которое будет хуже, чем проект, предлагавшийся весной 2022 года. Об этом пишет издание Conversation.
«Любая долгосрочная сделка, которую Украина могла бы заключить с Россией в ближайшем будущем, вероятно, будет для Украины гораздо хуже, чем та сделка, которая обсуждалась еще весной 2022 года», — говорится в сообщении издания.
Соответствующее развитие событий представляется изданию неизбежным. По оценке Conversation, на фоне больших потерь с обеих сторон, и Россия, и Украина будут вкладывать значительные средства в поиск долгосрочного соглашения.
12 марта агентство Reuters писало, что Россия предоставила США «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения Вашингтона о 30-дневном перемирии.
Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Белый дом подтвердил, что спецпосланник Уиткофф посетит Россию.