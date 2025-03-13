Ушаков изложил Уолтцу позицию РФ по урегулированию конфликта на Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков изложил советнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу позицию РФ о необходимости долгосрочного урегулирования на Украине. Об этом российский чиновник сообщил в интервью журналистке Ольге Скабеевой.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о состоявшемся 12 марта телефонном разговоре между Майком Уолтцем и Юрием Ушаковым. По словам Пескова, в ходе беседы, которая касалась ситуации на Украине, американская сторона передала России «определенную информацию».

Накануне агентство Reuters писало, что Москва предоставила Вашингтону «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения США о 30-дневном перемирии. Конкретные требования пока не раскрыты.

Ранее России отдали полное преимущество над Украиной на поле боя.