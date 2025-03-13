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Турция захотела продлить отказ от санкций США для покупки российского газа

Bloomberg: Турция намерена запросить у США продление исключения из санкций
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Murad Sezer/Reuters

Турция планирует запросить у США продление исключения из санкций для оплаты поставок российского газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

Собеседники журналистов уточнили, что срок действия исключения истекает 20 марта. По данным Bloomberg, Анкара активно работает над продлением исключения из санкций. Ожидается, что запрос поступит от министра финансов Турции Мехмета Шимшека, который должен провести телефонный разговор с главой минфина США Скоттом Бессентом.

3 марта агентство Reuters сообщило, что администрация США поручила ряду профильных ведомств подготовить список антироссийских санкций, которые могут быть смягчены в рамках переговоров с РФ. В перечень могут попасть рестрикции, касающиеся отдельных компаний и физических лиц из РФ.

Позже журналисты РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в турецкой столице написали, что смягчение американских санкций позитивно отразилось бы на международной торговле. В том числе пересмотр ограничений мог бы способствовать устранению проблем с банковскими переводами.

Ранее в Турции высказались о смягчении санкций против РФ в банковской сфере.

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