В МИД заявили, что РФ анализирует заявления после переговоров США и Украины

Россия анализирует публичные заявления после переговоров делегаций Соединенных Штатов и Украины в Саудовской Аравии, но не ориентируется на них. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«Мы не ориентируемся на эти публичные высказывания. Их анализ ведется, но мы воспринимаем их исключительно как элемент риторики», — подчеркнула Захарова.

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Россия надеется, что Вашингтон учтет ее требования по урегулированию конфликта на Украине.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия работает с продуманными вариантами мирного урегулирования конфликта с Украиной.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Стороны также согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент США должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в США привели доказательства того, что СВО не закончится в случае прекращения огня.