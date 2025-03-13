Захарова не смогла сдержать эмоций во время брифинга

Захарова почти расплакалась, когда зачитывала число погибших от рук ВСУ детей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла сдержать эмоций, когда в ходе брифинга перечисляла число раненых и погибших детей от действий украинских войск. Видеозапись с речью дипломата опубликована в Telegram-канале «Смотри».

«В Белгородской области ранены 88 детей, погибли 12. В Курской области ранено 24 ребенка, погибло четверо. Это та статистика, которая станет могильной плитой для киевского режима», — сказала представитель МИД России.

В своем заявлении Захарова уточнила, что в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2014 года погибли минимум 1,7 тысячи детей.

12 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в отношении ВСУ после убийства четырех человек в селе Черкасское Поречное Курской области.

Днем ранее Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север», сообщил, что бойцы Вооруженных сил РФ нашли в селе Черкасское Поречное Курской области тела пожилых мирных жителей, с которыми расправились украинские военные.

В освобожденной Малой Локне нашли тела женщины и ребенка.