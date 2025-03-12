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СК возбудил дело против ВСУ после убийства мирных жителей в Курской области

СК завел дело о теракте после убийства ВСУ мирных жителей в Черкасском Поречном

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте против Вооруженных формирований Украины (ВФУ) после убийства четырех человек в селе Черкасское Поречное Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

«Следствием установлено, что не позднее начала марта 2025 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгнувшиеся на территорию РФ, совершили убийство не менее четырех мирных жителей в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области», — заявила она.

До этого Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север», сообщил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ нашли в селе Черкасское Поречное Курской области тела пожилых мирных жителей, с которыми расправились украинские военные.

По данным авторов публикации, у некоторых людей отсутствуют конечности. Судя по состоянию тел, пожилые люди пролежали под обломками несколько дней. Помимо этого, российские военнослужащие нашли в одном из домов инвалида, которого перед гибелью избивали украинские бойцы.

Ранее Хинштейн заявил, что бойцы ВСУ использовали курян как живой щит.

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