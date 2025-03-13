В МИД РФ прокомментировали атаку боевиков на поезд в Пакистане

Захарова: Россия потрясена террористической атакой на поезд в Пакистане

Россия потрясена нападением террористов на пассажирский поезд в Пакистане. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы потрясены террористической атакой на пассажирский поезд в пакистанской провинции Белуджистан. <...> Решительно осуждаем этот террористический акт, как и любые другие формы терроризма во всех его проявлениях», — сказала дипломат.

11 марта стало известно, что боевики группировки «Освободительная армия Белуджистана» взяли в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане. Позднее сообщалось, что в Пакистане спасли несколько десятков заложников из поезда.

8 марта пакистанский госминистр юстиции Акиль Малик заявил РИА Новости, что террористы используют оставленное в Афганистане американское оружие для совершения преступлений на территории Пакистана.

Ранее в Пакистане заявили, что «не видят каких-либо проблем» в военном сотрудничестве с Россией.