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В МИД РФ заявили, что США не хотят отправлять миротворцев на Украину

Захарова: США дистанцируются от отправки «миротворцев» на Украину
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Dominika Zarzycka/Global Look Press

Вашингтон не планирует отправлять миротворцев на Украину, осознавая последствия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Вашингтон дистанцируется от планов Лондона, Парижа <...> размесить ... свой контингент на Украине. Я думаю, потому что в том числе и предполагают, к чему это может привести с военной точки зрения», — поделилась Захарова.

Официальный представитель МИД РФ называла провокационными заявления европейских стран об отправке миротворцев на Украину.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский и страны Европы не хотят мира, они хотят эскалировать конфликт.

До этого Захарова говорила, что РФ готова обсудить инициативы по итогам встречи США и Украины в Джидде.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии информации по переговорам США и Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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