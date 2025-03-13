В МИД РФ заявили, что США не хотят отправлять миротворцев на Украину

Вашингтон не планирует отправлять миротворцев на Украину, осознавая последствия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Вашингтон дистанцируется от планов Лондона, Парижа <...> размесить ... свой контингент на Украине. Я думаю, потому что в том числе и предполагают, к чему это может привести с военной точки зрения», — поделилась Захарова.

Официальный представитель МИД РФ называла провокационными заявления европейских стран об отправке миротворцев на Украину.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский и страны Европы не хотят мира, они хотят эскалировать конфликт.

До этого Захарова говорила, что РФ готова обсудить инициативы по итогам встречи США и Украины в Джидде.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии информации по переговорам США и Украины.