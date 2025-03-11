В Кремле заявили об отсутствии информации по переговорам США и Украины

Песков: Кремль пока не получал информацию по переговорам США и Украины

Кремль пока не располагает информацией по переговорам представителей США и Украины, которые сегодня проходят в Саудовской Аравии. Об этом сообщил в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналист спросил, осведомлен ли Кремль о ходе переговоров в саудовской Джидде.

«Нет, пока нет», — ответил представитель Кремля.

11 марта в Саудовской Аравии стартовали переговоры между Украиной и США. Со стороны Киева во встрече принимают участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию возглавляют государственный секретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Вашингтон обозначил главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого агентство Reuters сообщало, что американская делегация в ходе переговоров в Джидде намерена оценить готовность Украины идти на компромиссы для достижения мира с Россией. Кроме того, Вашингтон хочет прояснить, изменилась ли позиция Киева после конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом в Белом доме.

Ранее стало известно о ходе переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии.