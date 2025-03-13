Кортеж с мигалками выехал из аэропорта, где приземлился борт с делегацией США

ТАСС: кортеж с мигалками выехал из аэропорта, где приземлился борт делегации США

Кортеж с мигалками выехал из аэропорта Внуково-2, где днем в четверг приземлился самолет спецпосланника США Стива Уиткоффа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Самолет Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 мск пересек границу между Латвией и Россией.

Сообщалось, что самолет Уиткоффа приземлился во Внуково.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Белый дом подтверждал, что спецпосланник посетит Россию.

Агентство Reuters писало 13 марта, что Россия предоставила США «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения Вашингтона о 30-дневном перемирии.

Ранее эксперт заявил, что перемирие на Украине «обнулит» победы России.