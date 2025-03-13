Украинские военнослужащие, спешно отступающие из города Суджи в Курской области, бросили приличное количество военной техники НАТО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что эта техника могла быть заминирована. Сейчас российские военные проводят зачистку.

По данным Mash, небольшое количество военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) все еще находится в городе. Некоторые из них получили ранения при обстреле из ракетной системы залпового огня HIMARS, которому украинские войска подвергли Суджу 12 марта со стороны Сумской области, говорится в сообщении.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Операция по освобождению города носит название «Поток».

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных Вооруженных сил Украины.

Ранее генерал Апти Алаудинов назвал ожидаемые сроки по освобождению Суджи.