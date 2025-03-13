В Кремле анонсировали международный разговор Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вечером в четверг президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС.

«Вечером, достаточно поздно, у президента, возможно, состоится международный телефонный разговор», — отметил Песков.

Он также не исключил и другие контакты Путина сегодня.

До этого Песков не смог подтвердить или прокомментировать сообщение агентства Reuters о том, что Россия предоставила США список требований для заключения сделки и перезапуска отношений между Москвой и Вашингтоном.

Агентство Reuters сообщало, что Россия предоставила США «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения Вашингтона о 30-дневном перемирии.

Reuters сообщает, что конкретные требования пока не раскрыты. Также неизвестно, готова ли Россия вступить в мирные переговоры с Киевом до их принятия.

Ранее СМИ рассказали, какая мирная сделка ждет Украину.