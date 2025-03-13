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Песков подтвердил, что американская делегация летит в РФ

Песков: переговорщики по Украине со стороны США летят в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговорщики по Украине со стороны США направляются в Россию.

«Действительно, переговорщики летят, действительно, контакты запланированы», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

По словам Пескова, контакты между США и Россией, включая телефонный разговор, уже состоялись 12 марта. Пресс-секретарь уточнил, что российской стороне была представлена определенная информация.

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент США Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным.

12 марта агентство Bloomberg писало, что Россия, возможно, согласится на инициативу о 30-дневном перемирии с Украиной, однако Путин намерен убедиться, что условия Москвы «будут включены в соглашение». По словам источников агентства, Путин попытается затянуть сроки достижения соглашения о прекращении боевых действий на Украине, чтобы обеспечить России максимально выгодные условия.

Ранее самолет спецпосланника Трампа пересек границу с Россией.

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Переговоры о мире на Украине
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