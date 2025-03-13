Песков: нет сомнений, Курская область скоро будет освобождена от ВСУ

Нет никаких сомнений, что совсем скоро Курская область будет освобождена от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент говорил, что это нужно сделать как можно скорее. Столько, сколько нужно, чтобы сохранить максимальное количество жизней наших военных, мирного населения. Но никаких нет сомнений, что достаточно скоро Курская область будет освобождена», — сказал представитель Кремля.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Операция по освобождению города носит название «Поток».

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ.

Ранее генерал Апти Алаудинов назвал ожидаемые сроки по освобождению Суджи.