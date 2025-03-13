США заставят президента Украины Владимира Зеленского выполнить все условия России для завершения конфликта. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

По его словам, Киев так напуган, что не сможет отказаться от требований Москвы.

«Украина уже сказала «да», и сказала после такого перепугу, что сказать «нет» уже не может. Это было очевидно еще вчера, по поведению шавок (главы офиса Зеленского Андрея. — прим. ред.) Ермака», — так Дубинский прокомментировал переговоры делегации Украины с американскими чиновниками в Саудовской Аравии.

По мнению депутата, Киев организовал массовую атаку дронов на РФ в день переговоров с США, поскольку был готов отстаивать свою позицию и не идти на компромиссы. Однако американская сторона заставила представителей Украины изменить позицию. Дубинский считает, что на встрече Ермаку показали документы, которые подтверждают факт кражи западной помощи, и осветили главе офиса Зеленского «перспективы в американской тюрьме».

Поэтому какие бы условия ни выдвинул президент РФ Владимир Путин на предстоящей встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом — «Зеленский это выполнит», выразил уверенность Дубинский.

Он добавил, что после этого состоятся еще одни переговоры Вашингтона с Киевом, на которых Зеленского «обяжут принять путинские условия перемирия».

11 марта депутат заявил, что Зеленский будет вынужден подписать все, что потребуют от него США. По словам Дубинского, в переговорах по урегулированию конфликта на Украине есть только две стороны — Россия и США. Украина же является прокси Вашингтона, добавил депутат.

Ранее на Украине заявили о «тяжелых компромиссах» на переговорах с США.