Во Франции раскритиковали инициативу о конфискации активов России

Резолюция Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, призывающая конфисковать российские замороженные активы и направить их на помощь Украине, является бредовой и позорной. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик назвал инициативу стыдом, бредовой идеей, которая «ведет Францию к развалу и втягивает в войну».

Филиппо также задался вопросом, как кто-то может додуматься поддерживать документ «в духе третьей мировой войны».

11 марта стало известно, что Национальное собрание Франции рассмотрит проект резолюции об увеличении помощи Украине, в том числе предполагающий изъятие замороженных российских активов.

Позднее официальный представитель правительства Франции, министр-делегат Софи Прима уточнила, что власти республики пока не поддерживают идею конфискации замороженных активов Российской Федерации, но продолжают изучать связанные с этим возможности.

Ранее в Госдуме раскритиковали решение Британии передать Украине российские активы.