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В Раде рассказали, какую фамилию возьмет Зеленский после переезда в Оман

Дубинский: Зеленский поменяет фамилию на аль Нюхани после переезда в Оман
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после переезда в Оман может поменять фамилию на аль Нюхани. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Когда Зеленский уедет жить в Оман, он поменяет имя на Зебу ибн Ермак аль Нюхани», — написал Дубинский.

11 марта парламентарий заявил, что Зеленский будет вынужден подписать все, что потребуют от него США. По мнению политика, в переговорах по урегулированию конфликта на Украине есть только две стороны. Это, по словам Дубинского, Россия и США. Украина же является прокси Вашингтона, добавил депутат.

В этот же день в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский сбежит с Украины.

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