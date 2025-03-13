Аэропорт Саратова возобновил работу

В аэропорту Саратова сняты ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Ограничения, которые вводились в международном аэропорту Гагарин для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, были отменены в 02:30 мск.

12 марта сообщалось, что с 22:30 мск аэропорт Саратова приостановил работу.

11 марта сообщалось, что пять аэропортов в Российской Федерации, где вводились ограничения на прием и отправку самолетов, возобновили работу в штатном режиме. Были сняты ограничения на работу трех столичных аэропортов — Домодедово, Жуковского и Внуково. В то же время прием и отправку самолетов возобновили воздушные гавани в городах Нижний Новгород и Ярославль. В период действия ограничений на запасные аэродромы были вынуждены «уйти» 46 самолетов из числа следовавших в Домодедово, Внуково и Жуковский.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково почти на час вводили ограничения.