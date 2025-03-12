В аэропортах Калуги и Саратова введены временные ограничения

Аэропорты Калуги и Саратова временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Об этом в своем пресс-секретарь сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Временные ограничения на работу аэропортов в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены в Калуге с 21:12 мск, в Саратове с 22:30 мск.

11 марта сообщалось, что пять аэропортов в Российской Федерации, где вводились ограничения на прием и отправку самолетов, возобновили работу в штатном режиме. Были сняты ограничения на работу трех столичных аэропортов — Домодедово, Жуковского и Внуково. В то же время прием и отправку самолетов возобновили воздушные гавани в городах Нижний Новгород и Ярославль. В период действия ограничений на запасные аэродромы были вынуждены «уйти» 46 самолетов из числа следовавших в Домодедово, Внуково и Жуковский.

9 марта временные ограничения на работу вводились в аэропортах Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода и Казани.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково почти на час вводили ограничения.