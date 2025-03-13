Страны НАТО являются организаторами и исполнителями диверсий против подводной инфраструктуры, альянс намерен усилить атаки на трубопроводы РФ и танкеры. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Эксперты склоняются к мнению, что сами страны НАТО являются организаторами, спонсорами и исполнителями участившихся нештатных ситуаций на торговых судах, выходе из строя подводной инфраструктуры», — подчеркнул он.

Как добавил Патрушев, НАТО планирует проводить политику на усиление противоправной террористической деятельности против российских трубопроводов и танкеров.

До этого Патрушев говорил, что Великобритания вместе с союзниками по НАТО под видом поддержки пытаются «оккупировать» Украину для долгосрочного противостояния с Российской Федерацией и превращения Черного и Балтийского морей во внутреннюю акваторию альянса.

Патрушев уверен, что Британия пытается навязать странам Европы изменения законодательства, предполагающие арест российских судов в Балтике при малейшем подозрении в том, что гипотетически эти корабли якобы могут нанести ущерб природе и морской инфраструктуре.

Ранее в СВР заявили о подготовке провокаций украинскими спецслужбами.