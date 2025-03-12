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Лавров назвал постыдным поведение Франции и Германии в отношении минских соглашений

Лавров: французы и немцы повели себя стыдно в вопросе минских соглашений
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Поведение Франции и Германии в отношении подписанных ими минских соглашений является постыдным. Об этом в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«То, как повели себя французы и немцы, — стыдно», — заявил он.

По словам Лаврова, в конечном итоге те, кто подписал соглашение от лица Украины, Германии и Франции (Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд — прим. ред.), заявили в интервью, что никогда не собирались выполнять эти договоренности. Глава МИД РФ добавил, что странам — участникам минских договоренностей просто нужно было время, чтобы «накачать Украину оружием».

В ходе этого же интервью Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно озвучил ложь о встрече по Украине в Париже в 2019 году. По словам дипломата, Макрон соврал о том, что Германия и Франция созвали ту встречу якобы для спасения Минских соглашений.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла начать специальную военную операцию на Украине раньше, однако рассчитывала договориться в соответствии с Минскими соглашениями.

Ранее Путин назвал Минские соглашения «обыкновенным обманом».

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