Поведение Франции и Германии в отношении подписанных ими минских соглашений является постыдным. Об этом в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«То, как повели себя французы и немцы, — стыдно», — заявил он.

По словам Лаврова, в конечном итоге те, кто подписал соглашение от лица Украины, Германии и Франции (Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд — прим. ред.), заявили в интервью, что никогда не собирались выполнять эти договоренности. Глава МИД РФ добавил, что странам — участникам минских договоренностей просто нужно было время, чтобы «накачать Украину оружием».

В ходе этого же интервью Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно озвучил ложь о встрече по Украине в Париже в 2019 году. По словам дипломата, Макрон соврал о том, что Германия и Франция созвали ту встречу якобы для спасения Минских соглашений.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла начать специальную военную операцию на Украине раньше, однако рассчитывала договориться в соответствии с Минскими соглашениями.

Ранее Путин назвал Минские соглашения «обыкновенным обманом».