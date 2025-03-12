В Белом доме заявили о стремлении к миру на Украине с учетом интересов России

Белый дом: США добиваются мира на Украине с учетом интересов обеих сторон

Соединенные Штаты добиваются долгосрочного мирного соглашения в рамках процесса урегулирования на Украине, это соглашение должно учитывать интересы обеих сторон конфликта. Об этом заявили в Белом доме, передает РИА Новости.

12 марта агентство Bloomberg писало, что Россия, возможно, согласится на инициативу о 30-дневном перемирии с Украиной, однако президент РФ Владимир Путин намерен убедиться, что условия Москвы «будут включены в соглашение».

При этом, как утверждают источники агентства, Путин, как предполагается, попытается затянуть сроки достижения соглашения о прекращении боевых действий на Украине в целях обеспечить России максимально выгодные условия.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении в зоне конфликта 30-дневного режима прекращения огня. США, в свою очередь, заявили о намерении донести эту информацию до российского руководства.

Ранее Зеленский пригрозил России усилением Украины в случае отказа от перемирия.