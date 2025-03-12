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Трамп рассказал об изменении мнения Зеленского по поводу мира на Украине

Трамп: Зеленский ранее не хотел мира, а теперь согласился
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ранее не хотел мира, а теперь согласился. Об этом в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы приближаемся к возможности достижения результата. Украина всегда оставалась сложным вопросом, но сейчас произошли изменения. Тот, кто, казалось, отвергал диалог, теперь готов к нему. Посмотрим, что будет дальше», — отметил Трамп.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь, а также раскритиковал украинского лидера за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

Позже Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме и заявил о своем желании наладить отношения с США, в том числе путем сотрудничества в поиске путей мирного урегулирования.

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, что должно произойти после прекращения огня на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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