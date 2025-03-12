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Трамп заявил, что по Украине обсуждается территориальный вопрос

Трамп: в ходе контактов по Украине обсуждается также территориальный вопрос
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте урегулирования по Украине обсуждалось не только перемирие. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, обсуждается в том числе территориальный вопрос.

В среду госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Соединенные Штаты обсуждали на переговорах в Джидде 11 марта с представителями Украины вопрос о территориальных уступках.

Американская газета The Wall Street Journal писала о том, что Россия при любом мирном соглашении по урегулированию конфликта на Украине сохранит за собой занятые территории.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию Киева по утраченным территориям. По его словам, по итогам возможных переговоров Украина не будет признавать утраченные территории российскими.

В октябре 2022 года Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области были включены в перечень субъектов РФ в Конституции России по итогам референдума.

Ранее Bloomberg сообщило, что РФ, вероятно, согласится на перемирие с Украиной со своими условиями.

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