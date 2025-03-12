WSJ: РФ сохранит за собой освобожденные земли Украины в любом мирном соглашении

Россия при любом мирном соглашении по урегулированию конфликта на Украине сохранит за собой занятые территории этой страны. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Российские войска уверенно продвигаются по линии фронта, прогрызая украинскую землю, которую они, скорее всего, сохранят в любом мирном соглашении», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что российская армия «стремительно ослабляет хватку Украины на ее плацдарме под Курском».

В среду госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Соединенные Штаты обсуждали на переговорах в Джидде 11 марта с представителями Украины вопрос о территориальных уступках.

12 марта авторы в украинских Telegram-каналах появилась информация, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало выводить войска из Суджи в Курской области. Журналисты назвали это «частью переговорного процесса» и не стали связывать происходящее с неудачами на Курском направлении, которые украинские войска переживают уже не первый месяц.

Утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации. При этом также сообщалось, что небольшие группы украинских солдат пытаются «просочиться» обратно в Суджу.

Ранее в США предрекли окончание конфликта на Украине на выгодных для России условиях.