Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США сделали тревожное для Украины заявление о занятых Россией территориях

WSJ: РФ сохранит за собой освобожденные земли Украины в любом мирном соглашении
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Россия при любом мирном соглашении по урегулированию конфликта на Украине сохранит за собой занятые территории этой страны. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Российские войска уверенно продвигаются по линии фронта, прогрызая украинскую землю, которую они, скорее всего, сохранят в любом мирном соглашении», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что российская армия «стремительно ослабляет хватку Украины на ее плацдарме под Курском».

В среду госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Соединенные Штаты обсуждали на переговорах в Джидде 11 марта с представителями Украины вопрос о территориальных уступках.

12 марта авторы в украинских Telegram-каналах появилась информация, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало выводить войска из Суджи в Курской области. Журналисты назвали это «частью переговорного процесса» и не стали связывать происходящее с неудачами на Курском направлении, которые украинские войска переживают уже не первый месяц.

Утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации. При этом также сообщалось, что небольшие группы украинских солдат пытаются «просочиться» обратно в Суджу.

Ранее в США предрекли окончание конфликта на Украине на выгодных для России условиях.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами