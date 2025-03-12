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Британский МИД отозвал аккредитацию российского дипломата

МИД Великобритании отозвал аккредитацию российского дипломата
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Global Look Press

МИД Великобритании отозвал аккредитацию российского дипломата. Об этом говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

«Вызвав сегодня российского посла, высокопоставленный чиновник МИД ясно дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британского посольства и их семей. Соответственно, мы предпринимаем немедленные ответные действия, отзывая аккредитацию российского дипломата и его супруги-дипломата», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что британский МИД, несмотря на это решение, считает важным сохранять дипломатические каналы связи с Россией.

В заявлении также утверждается, что Россия якобы проводит кампанию преследования британских дипломатов, выдвигая обвинения в адрес их работы. МИД Британии утверждает, что высылка британского дипломата и его супруги является эскалацией отношений, обвинения, выдвинутые против этих лиц, являются ложными.

10 марта двум британским дипломатам — Алкеше Одедру и Майклу Скиннеру — было предписано покинуть РФ в течение двух недель. По данным ФСБ, второй секретарь диппредставительства в России Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер занимались разведывательно-подрывной работой, которая угрожала безопасности российского государства.

Также сообщалось, что анализ информации из социальных сетей позволил выявить связи Табасум Рашид, супруги одного из двух британских дипломатов, которые были высланы из России за шпионскую деятельность, с военными структурами НАТО и западными неправительственными организациями.

Ранее в Кремле высказались о раскрытии двух британских шпионов в Москве.

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