В Кремле высказались о раскрытии двух британских шпионов в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новости о том, что ФСБ раскрыло двух шпионов, работающих в посольстве Великобритании.

«Наша спецслужба выполняет свою работу, обеспечивая безопасность России. Делается все, что должно», — заявил Песков.

О том, что сотрудники ФСБ выявили среди британских дипломатов в Москве двух шпионов, сообщалось утром 10 марта.

По данным спецслужбы, второй секретарь диппредставительства в России Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер занимались разведывательно-подрывной работой, которая угрожала безопасности российского государства. Также выяснилось, что дипломаты при получении разрешения на въезд в Россию указали ложные данные.

В сентябре прошлого года ФСБ обвинила в шпионаже шестерых дипломатов британского посольства в Москве. Они выдали себя подозрительным поведением: ездили в соседние города, чтобы посидеть на лавочке, часто меняли общественный транспорт и бегали в дождь «через всю Москву и лесопарки». Так, по версии спецслужб, они пытались сбить со следа российские органы безопасности. МИД отозвал у предполагаемых шпионов аккредитацию.

Ранее в США решили снять фильм по мемуарам журналиста Гершковича, которого в РФ осудили за шпионаж.