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Сербия отозвала голос за антироссийскую резолюцию ООН по Украине

Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию в ООН по Украине
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Darko Vojinovic/AP

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич сообщил, что отозвал голос за резолюцию ООН по украинскому конфликту, содержащую антироссийские тезисы. Об этом глава сербского МИД рассказал в беседе с изданием NIN.

«Джурич сообщил <...>, что миссия Сербии при ООН изменила свое голосование в Генеральной Ассамблее ООН по украинской резолюции», — говорится в сообщении.

24 февраля ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Ее поддержали 93 страны, включая Сербию. Против выступили 18 государств, еще 65 воздержались. Антироссийская резолюция была подготовлена Украиной в соавторстве с более чем 50 странами. Среди них традиционно значатся: Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, государства Прибалтики и другие. США отказались от соавторства проекта данной резолюции.

Позднее президент Сербии Александар Вучич заявил, что делегация страны на Генассамблее ООН «по ошибке» проголосовала за западную резолюцию по Украине.

Ранее Вучич сообщил о нападении на министра культуры Сербии.

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