Вучич заявил о нападении на министра культуры Сербии

В Сербии на фоне протестов напали на министра культуры республики Николу Селаковича. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Напали вечером и на министра Селаковича», — сказал он.

Вучич отметил, что злоумышленники «показали еще раз, что на самом деле думают о демократии в стране и как бы относились к людям, которые размышляют иначе, чем они». Каких-либо подробностей глава республики не привел.

Сербский лидер добавил, что необходимо «сохранить мир».

Незадолго до этого Вучич предупредил, что в Сербии стоит ожидать радикализации протестов студентов и сторонников оппозиции. Это связано с тем, что «опадает» поддержка протестам, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии, объяснил он.

Накануне сообщалось, что в Белграде массовая акция протеста, организованная студентами и оппозиционно настроенными гражданами, привела к блокированию центральной улицы города.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Участники акций настаивают на обнародовании полной документации по реконструкции ж/д вокзала, ответственности для причастных к инциденту чиновников, а также освобождения от преследования всех задержанных на протестах.

Ранее вице-премьер Сербии заявил о происходящей в стране попытке госпереворота.