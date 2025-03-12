В Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве РФ и США по металлам

Песков: РФ и США имеют возможности для сотрудничества по редкоземельным металлам

Возможности для сотрудничества Москвы и Вашингтона по экономическим проектам существуют, но пока стороны их не обсуждают. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, реагировал ли Белый дом или американский бизнес на предложение российского лидера Владимира Путина о сотрудничестве в сфере добычи редкоземельных металлов.

«Путин говорил о потенциальных возможностях для широкого взаимодействия и сотрудничества в области самых различных экономических проектов, в том числе и в упомянутой вами сфере. Такие возможности есть, но пока об этом разговора не ведется», — сказал представитель Кремля.

25 февраля президент РФ заявил о готовности российского руководства возобновить поставки алюминия на американский рынок. Кроме того, глава государства выступил с инициативой о сотрудничестве Москвы и Вашингтона по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.

Комментируя слова Путина, Песков объяснил, что российский лидер говорил только о заинтересованности в таком взаимодействии. О совместной работе РФ и США по добыче полезных ископаемых речи не шло.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о возможности подписания договора с Украиной по редкоземельным металлам.