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Сальдо раскрыл причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам

Сальдо: причиной ажиотажа по сделке является желание США отбить вложения
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Причиной ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам является желание действующей администрации Соединенных Штатов «отбить» сделанные вложения на помощь Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Ажиотаж вокруг сделки связан с тем, что новую администрацию США не устраивает то, как [бывший президент США Джо] Байден дарил миллиарды долларов крайне коррумпированному киевскому режиму. Они считают, что это растрата денег американских избирателей», — заявил он.

По словам Сальдо, американская сторона, будучи бизнесменами, пытается отбить вложения с помощью сделки по металлам. Губернатор подчеркнул, что в дальнейшем США продолжит оказывать помощь украинской стороне, но уже в кредит.

Он добавил, что для украинской стороны сделка является сомнительной, однако Киев зависим от США в вопросе военной помощи, выделенных средств, а также высокоточных ракет и данных разведки, поэтому Зеленскому придется пойти на эти условия.

До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры США и Украины по сделке по редкоземельным металлам продолжаются в реальном времени. О том, как скоро стороны окончательно подпишут договор, на данный момент неизвестно.

Ранее власти Украины заявили о готовности заключить с США сделку по ресурсам.

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