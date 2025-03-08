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Суд в США признал Китай виновным в сокрытии данных о распространении коронавируса

NYT: суд в США постановил взыскать с КНР $24 млрд за сокрытие данных о COVID-19
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Global Look Press

Федеральный суд Восточного округа штата Миссури 7 марта признал правительство Китая виновным в сокрытии информации о распространении коронавируса (COVID-19 ) в начале пандемии и постановил взыскать с властей страны около $24 млрд. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что иск по этому делу был подан в суд аппаратом генерального прокурора штата Миссури в апреле 2020 года.

Судья Стивен Лимбо постановил, что Китай вводил мир в заблуждение об опасностях и масштабах пандемии коронавируса, а также был причастен к манипуляциям, которые привели к созданию монополии в сфере производства средств индивидуальной защиты (маски, перчатки и т.д.).

Решение суда Миссури коснулось Коммунистической партии Китая, местных властей страны, а также Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения. В прокуратуре американского штата на основании иска планируют конфисковать китайские активы в счет выплаты штрафа.

Представители Китая не принимали участия в судебном процессе. Весной 2020 года после выдвижения обвинений в МИД КНР заявили, что этот иск является издевательством над судопроизводством.

Ранее в РАН сообщили, что новый коронавирус, обнаруженный в КНР, пока не представляет опасности для людей.

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