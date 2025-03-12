США ждут ответа России на предложение о перемирии на Украине

США ожидают ответа России на предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии в рамках конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

По его словам, позиция России пока не ясна Соединенным Штатам.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении в зоне конфликта 30-дневного режима прекращения огня. США, в свою очередь, заявили о намерении донести эту информацию до российского руководства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе о предложенном США перемирии с Украиной.

Ранее в Белом доме назвали «позитивной» встречу США — Украина в Саудовской Аравии.