Лондон ведет ускоренные переговоры с США по смягчению таможенных пошлин

Британия начала экстренные переговоры с США по отмене пошлин на сталь и алюминий

Великобритания в ускоренном порядке ведет переговоры с США о заключении экономического соглашения для отмены дополнительных таможенных тарифов. Об этом сообщил британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Поводом стали новые пошлины в размере 25%, введенные администрацией президента США Дональда Трампа 12 марта. Тарифы распространяются на поставки стали, алюминия, а также компоненты для производства холодильников, плит, телефонов и автомобилей. Список ограничений не предусматривает исключений для отдельных стран.

«Разочаровывает решение США о глобальных тарифах. Мы сосредоточены на прагматичных переговорах, чтобы отменить дополнительные пошлины в интересах британского бизнеса и экономики», — подчеркнул Рейнольдс.

Министр добавил, что власти рассматривают различные варианты защиты национальных предприятий и готовы принимать «решительные меры» в случае необходимости.

6 марта глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что торговая политика президента США создает риски для экономики Великобритании.

В начале февраля экс-глава британского министерства энергетики Квази Квартенг заявил, что власти Великобритании рассчитывают, что введения Трампом пошлин против королевства удастся избежать. По его словам, Лондон мог бы для этой цели увеличить объемы импорта американского газа и вооружений. Он отметил, что Британия так или иначе будет вынуждена где-то брать газ, «раз его добыча в Северном море сокращается». Квартенг назвал естественным такое решение по наращиванию Британией объема закупок газа у США.

Ранее Трамп пообещал «закрыть» автопром Канады.