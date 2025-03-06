Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии увидели риски для экономики страны в торговой политике Трампа

Times: глава Банка Англии увидел в политике Трампа риски для экономики Британии
close
Win McNamee/Reuters

Торговая политика президента США Дональда Трампа создает риски для экономики Великобритании. Об этом заявил британской газете The Times глава Банка Англии Эндрю Бейли.

«Бейли заявил, что «риски для экономики Великобритании и мировой экономики (от пошлин) существенны», — отмечается в материале.

В начале февраля экс-глава британского министерства энергетики Квази Квартенг заявил, что власти Великобритании рассчитывают, что введения Трампом пошлин против королевства удастся избежать. По его словам, Лондон мог бы для этой цели увеличить объемы импорта американского газа и вооружений. Он отметил, что Британия так или иначе будет вынуждена где-то брать газ, «раз его добыча в Северном море сокращается». Квартенг назвал естественным такое решение по наращиванию Британией объема закупок газа у США.

До этого издание Politico Europe сообщало, что Великобритания и Евросоюз разрабатывают сценарии развития событий в связи с заявлениями Трампа о планах ввести пошлины на европейские товары, если страны Европы не начнут закупать больше американских нефти и газа. По данным СМИ, европейские чиновники надеются, что Трампа удастся убедить не вводить экспортные пошлины, при этом они готовы «к полному спектру ответных мер, включая ответные тарифы».

Ранее в Британии миру предрекли глубокий кризис в случае экономической войны США и РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами