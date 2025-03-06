В Британии увидели риски для экономики страны в торговой политике Трампа

Торговая политика президента США Дональда Трампа создает риски для экономики Великобритании. Об этом заявил британской газете The Times глава Банка Англии Эндрю Бейли.

«Бейли заявил, что «риски для экономики Великобритании и мировой экономики (от пошлин) существенны», — отмечается в материале.

В начале февраля экс-глава британского министерства энергетики Квази Квартенг заявил, что власти Великобритании рассчитывают, что введения Трампом пошлин против королевства удастся избежать. По его словам, Лондон мог бы для этой цели увеличить объемы импорта американского газа и вооружений. Он отметил, что Британия так или иначе будет вынуждена где-то брать газ, «раз его добыча в Северном море сокращается». Квартенг назвал естественным такое решение по наращиванию Британией объема закупок газа у США.

До этого издание Politico Europe сообщало, что Великобритания и Евросоюз разрабатывают сценарии развития событий в связи с заявлениями Трампа о планах ввести пошлины на европейские товары, если страны Европы не начнут закупать больше американских нефти и газа. По данным СМИ, европейские чиновники надеются, что Трампа удастся убедить не вводить экспортные пошлины, при этом они готовы «к полному спектру ответных мер, включая ответные тарифы».

Ранее в Британии миру предрекли глубокий кризис в случае экономической войны США и РФ.