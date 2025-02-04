Британские власти нашли способ обойти пошлины Трампа

Власти Великобритании рассчитывают, что введения президентом США Дональдом Трампом пошлин против королевства удастся избежать, пишет газета Politico со ссылкой на сообщение экс-главы британского министерства энергетики Квази Квартенга.

Он сообщил, что Лондон мог бы для этой цели увеличить объемы импорта американского газа и вооружений. Он отметил, что Британия так или иначе будет вынуждена где-то брать газ, «раз его добыча в Северном море сокращается». Квартенг назвал естественным такое решение по наращиванию Британией объема закупок газа у США.

1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Их размер для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%. Свои действия политик объяснил защитой интересов американского бизнеса.

Во вторник стало известно, что президент США Трамп провел переговоры с главами Канады и Мексики. Стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков. В ответ на это Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран, но не для Китая.

Ранее КНР ответила на начало Трампом торговой войны.