В Госдуме поддержали отстранение Келлога от переговоров по Украине

Отстранение спецпосланника президента США Кита Келлога от мирных переговоров по Украине выгодно России. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Учитывая позиции американского чиновника по украинской проблеме, такой шаг — скорее добрый знак для Москвы, отметил парламентарий.

«На мой взгляд, это носит скорее положительный характер, потому что Келлог занимал более жесткую позицию в отношении России по украинскому вопросу», — сказал Чепа.

12 марта американская газета Politico сообщила, что Келлога отстранили от переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Авторы публикации отметили, что в решении вопроса на первый план выходят госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. При этом роль Келлога оказалась под большим вопросом. В связи с этим, по словам чиновников, сейчас в американской администрации неясно, «кто за что отвечает».

Ранее в Кремле заявили о контактах с Вашингтоном по подготовке к переговорам.