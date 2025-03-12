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В США заявили об отстранении Келлога от переговоров по Украине

Politico: Келлога отстранили от переговоров по решению конфликта на Украине
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Carlos Barria/Reuters

Спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога отстранили от переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на чиновников из администрации Белого дома.

«В качестве примера можно привести текущие переговоры между американцами и украинцами в Саудовской Аравии: почему специальный представитель Трампа по Украине не участвует в переговорах с Украиной?» — говорится в материале.

Авторы отметили, что в решении вопроса на первый план выходят госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. При этом роль Келлога оказалась под большим вопросом. В связи с этим, по словам чиновников, сейчас в американской администрации неясно, «кто за что отвечает».

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее Келлог высказался об обещании Трампа завершить конфликт за 24 часа.

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